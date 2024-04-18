Украинскому голкиперу в серии послематчевых пенальти удалось дважды уберечь свои ворота.

Лига чемпионов УЕФА в центре внимания - уже стали известны все команды-полуфиналисты турнира. Героем одного из важных матчей стал украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий за испанский "Реал Мадрид".

Основное время четвертьфинального матча "Манчестер Сити" - "Реал" завершилось ничьей (3:3), и судьба билета в полуфинал ЛЧ определялась в серии послематчевых пенальти, пишет sport.ua. "Реалу" удалось получить путевку в 1/2 турнира благодаря тому, что Линун смог дважды защитить ворота своей команды при ударах с расстояния 11 метров, а его оппонент - только один раз.

Ранее определился еще один участник полуфинала ЛЧ - им стала "Бавария". Этому клубу удалось со счетом 1:0 победить "Арсенал". До этого сообщалось, что в 1/2 Лиги чемпионов пробились "Боруссии" и ПСЖ.

Какие команды будут соревноваться в полуфинале ЛЧ:

"Боруссия" - ПСЖ;

"Реал Мадрид" - "Бавария".

Победитель должен определиться уже в начале мая.

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Напомним, первые полуфинальные матчи ЛЧ должны состояться 30 апреля и 1 мая, а ответные матчи - 7-8 числа.

Ранее - в начале апреля, террористическая организация "Исламское государство" через свой фонд "Аль-Азаим" пригрозила терактами на стадионах Парижа, Лондона и Мадрида, где должны были состояться четвертьфинальные матчи турнира. К счастью, обошлось без терактов.

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