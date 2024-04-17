В двух четвертьфинальных матчах команды оформили 11 голов.

ПСЖ и Боруссия разыграют путевку в финал Лиги чемпионов после вчерашней феерии с испанскими соперниками.

Так, в первом ответном матче ПСЖ смог обыграть Барселону. На матч в Каталонию парижане ехали с отставанием в один гол. Уже в начале встречи хозяева увеличили преимущество по сумме двух встреч до двух мячей. Рафинья, после прострела Ямаля, открыл счет во встрече.

Впрочем, на этом все достижения Барселоны закончились. Ведь на 29-й минуте Араухо сбил Баркола, который должен был выходить на один на один с кипером каталонцев. Рефери воспринял это как фол "последней надежды" и показал красную карточку.

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После этого парижане активизировались еще больше и уже через 11 минут сравняли счет во встрече - Баркола простреливал в штрафную, но мяч не добрался до Мбапе. Впрочем, он успешно долетел до Дембеле, который мощным ударом не оставил ни единого шанса голкиперу.

Во втором тайме гости не сбавляли обороты и это принесло свои результаты. Сначала ворота подопечных Гави поразил дальним ударом Витиньо. Впоследствии Мбапе успешно реализовал пенальти. А под конец основного времени звездный нападающий ПСЖ окончательно закрыл вопрос победителя в этой встрече. С общим счетом 6-4, ПСЖ выходит в полуфинал Лиги Чемпионов.

Во второй встрече драматургия была не меньшей, Атлетико ехал в Дортмунд с минимальным преимуществом в один мяч. Начало игры было довольно активным - команды поочередно атаковали ворота противника. Но первый гол пришлось ждать 34 минуты - Брандт успешно пробил после передачи Гуммельса. А еще через 5 минут Матсен успешно удвоил преимущество после передачи Забитцера с того же фланга.

На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом по сумме двух матчей, и уже Атлетико пришлось отыгрываться. Правда, это произошло довольно быстро и крайне драматургично - Гуммельс отметился автоголом, срезав головой мяч в собственные ворота.

Еще через 15 минут Атлетико сравняло счет в этом матче и снова вышел вперед по результатам двух игр - голом отметился Корреа.

Дортмунцам снова пришлось отыгрываться. И им удалось повторить сценарий первого тайма. В течение 3 минут хозяева смогли оформить два мяча - реализовали их Фюллькруг и Забитцер. Как результат - 4:2 в этом матче и 5:4 - общий счет в игре.

В полуфинале победители этих матчей встретятся между собой и разыграют путевку в последний этап Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов в разгаре - что надо знать

17 апреля определятся два других полуфиналиста Лиги Чемпионов. Эти путевки разыграют Бавария с Арсеналом (счет первой встречи 2:2) и Манчестер Сити с Реал Мадридом (счет первой встречи 3:3).

По мнению букмекеров, главный претендентом на получение трофея является Мансити. Зато "Боруссия", которая уже завоевала путь в полуфинал, считается главным аутсайдером.

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