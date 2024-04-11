"Манчестер Сити" - главный претендент на получение титула, а главным аутсайдером является "Боруссия".

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 прошли 9 и 10 апреля. "Реал" Мадрид сыграл вничью с "Манчестер Сити" 3:3, "Арсенал" также закончил противостояние с "Баварией" ничьей 2:2. "Барселона" обыграла "ПСЖ" со счетом 3:2, а "Атлетико" Мадрид победил "Боруссию" Дортмунд 2:1.

После четвертьфинала букмекерские конторы обновили котировки на лидера еврокубкового турнира, пишет sport.ua. Так, главным претендентом на трофей является "Манчестер Сити", на них можно поставить с коэффициентом 2.64.

Вторым лидером является "Арсенал". Их успех котируется за 6.99. Шансы "Реала", "Барселоны" и "Баварии" расцениваются одинаково - 8.00.

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Кроме того, реальными выглядят цифры и на чемпионство "ПСЖ" (11.0) или "Атлетико" (10.0). А вот "Боруссия" является явным аутсайдером - 31.0.

Ответные поединки 1/4 финала пройдут с 16 по 17 апреля.

Лига чемпионов - новости

Ранее Террористическое движение "Исламское государство" через свой фонд "Аль-Азаим" угрожало терактами на футбольных стадионах Лондона, Парижа и Мадрида, во время матчей 1/4 Лиги чемпионов. Джихадисты распространили плакат, на котором изображен вооруженный автоматом человек с закрытым лицом, а также перечислены четыре стадиона, где состоятся футбольные матчи - "Эмирейтс Стедиум", "Парк де Пренс", "Метрополитано" и "Сантьяго Бернабеу".Также на плакате содержится надпись на английском языке "Убейте их всех".

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