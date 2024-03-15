В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы 2023/24.
По результатам жребия, четвертьфинальные пары самого престижного европейского кулбного турнира выглядят так:
- "Арсенал" - "Бавария"
- "Атлетико" - "Боруссия" Д
- "Реал" - "Манчестер Сити"
- ПСЖ - "Барселона"
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, ответные матчи запланированы на 16-17 апреля.
А в 1/4 финала второго по престижности еврокубка встретятся:
- "Милан" - "Рома"
- "Ливерпуль" - "Аталанта"
- "Байер" - "Вест Хэм"
- "Бенфика" - "Марсель"
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 11 апреля, ответные матчи - 18 апреля.
Последние новости футбола
Тренер "Черноморца" не вернулся в Украину со сборов за рубежом. Из страны сбежал тренер по физподготовке одесского клуба Игорь Касьяненко, который вошел в штаб главного тренера команды Романа Григорчука в начале 2022 года.
По данным СМИ, в отличие от остальных членов одесской команды, уроженец Луганска не вернулся на родину, а отправился в США и намерен поселиться с семьей в Майами.
Также УНИАН сообщал, что главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с составом сборной Украины на плей-офф к ЧЕ-2024. В основной список попали 26 игроков, еще четверо находится в резервном перечне.
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