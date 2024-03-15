Жребий свел на пути к победе "Реал" и "Манчестер Сити".

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы 2023/24.

По результатам жребия, четвертьфинальные пары самого престижного европейского кулбного турнира выглядят так:

"Арсенал" - "Бавария"

"Атлетико" - "Боруссия" Д

"Реал" - "Манчестер Сити"

ПСЖ - "Барселона"

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, ответные матчи запланированы на 16-17 апреля.

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А в 1/4 финала второго по престижности еврокубка встретятся:

"Милан" - "Рома"

"Ливерпуль" - "Аталанта"

"Байер" - "Вест Хэм"

"Бенфика" - "Марсель"

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 11 апреля, ответные матчи - 18 апреля.

Последние новости футбола

Тренер "Черноморца" не вернулся в Украину со сборов за рубежом. Из страны сбежал тренер по физподготовке одесского клуба Игорь Касьяненко, который вошел в штаб главного тренера команды Романа Григорчука в начале 2022 года.

По данным СМИ, в отличие от остальных членов одесской команды, уроженец Луганска не вернулся на родину, а отправился в США и намерен поселиться с семьей в Майами.

Также УНИАН сообщал, что главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с составом сборной Украины на плей-офф к ЧЕ-2024. В основной список попали 26 игроков, еще четверо находится в резервном перечне.

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