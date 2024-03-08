В основной список вошли 26 игроков, еще четверо находится в резервном перечне.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров обнародовал список игроков, которые будут готовиться к мартовским матчам национальной команды. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Отмечается, что в основной список вошли 26 игроков, еще четверо находится в резервном перечне.

Как известно, 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет против команды Боснии и Герцеговины, а в случае победы 26 марта проведет матч во Вроцлаве с победителем пары Израиль-Исландия.

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Состав сборной Украины на мартовские матчи

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба - "Шахтер" Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк (СК "Днепр-1" Днепр).

Тем временем уже началась продажа билетов на полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Один болельщик может купить до четырех билетов.

Билеты продаются только в украинский сектор и являются именными, поэтому в УАФ призывают болельщиков в процессе регистрации указывать верные данные, а также быть готовыми подтвердить их данными из загранпаспорта. Билеты будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес, их нужно будет обязательно распечатать в формате А4. Стоимость билета - 10 евро.

Последние новости футбола

Легенде мирового футбола грозит длительное тюремное заключение. Прокуратура Мадрида намерена добиться четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти. Причина - итальянский специалист обманул налоговые органы на сумму более чем миллион евро.

Согласно обвинительному заключению, Анчелотти в своих налоговых декларациях отразил только вознаграждение за личную работу, полученное от "Реала", и не указал доходы, связанные с использованием имиджевых прав, которые он передал другим организациям.

Также УНИАН сообщал, что сын Андрея Шевченко Кристиан получил украинский паспорт и сможет играть за национальную сборную. Процедура получения гражданства длилась менее двух месяцев.

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