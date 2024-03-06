Карло Анчелотти уже давно находится под пристальным вниманием мадридской окружной прокуратуры.

Прокуратура Мадрида намерена добиться четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти. Причина - итальянский специалист обманул налоговые органы на сумму более чем миллион евро. Об этом сообщает Revelo.

Отмечается, что согласно обвинительному заключению, итальянский специалист в своих налоговых декларациях отразил только вознаграждение за личную работу, полученное от "Реала", и не указал доходы, связанные с использованием имиджевых прав, которые он передал другим организациям.

В то же время СМИ напоминает, что ранее подобные случаи касались игроков "Реала" и "Барселоны". Однако в каждом случае приговор был условно отложен, так что маловероятно, что Анчелотти действительно окажется за решеткой.

Видео дня

Последние новости футбола

Сын Андрея Шевченко Кристиан получил украинский паспорт и сможет играть за национальную сборную. Процедура получения гражданства длилась менее двух месяцев.

Теперь форвард английского "Уотфорда" сможет выступать за сборную Украины на юношеском уровне. Для этого ему остались пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

Также УНИАН сообщал, когда пройдут матчи 1/2 финала Кубка Украины по футболу. 3 апреля во Львове на стадионе "Арена Львов" донецкий "Шахтер" встретится с одесским "Черноморцем".

На следующий день состоится матч "Полесье" (Житомир) - "Ворскла" (Полтава). Противостояние должно пройти в Житомире на Центральном городском стадионе.

Вас также могут заинтересовать новости: