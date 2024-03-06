"Шахтер" скоро должен сыграть с одесским футбольным клубом.

Кубок Украины по футболу сезона-2023/2024 подошел к 1/2 финала - стало известно, когда и где состоятся полуфинальные поединки между донецкими "Шахтером" и одесским "Черноморцем", а также житомирским "Полесьем" и полтавской "Ворсклой".

Донецкая команда встретится с одесситами 3 апреля во Львове на стадионе "Арена Львов", сообщает sport.ua. Издание добавило, что начало матча запланировано на 18:00.

На следующий день - 4 числа, должен состояться матч "Полесье" - "Ворскла". Противостояние должно пройти в Житомире на Центральном городском стадионе. Запланированное время начала игры - 18:00.

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Напомним, финал Кубка Украины по футболу должен состояться 15 мая.

Стоит отметить, что действующий обладатель трофея - киевское "Динамо". Столичная команда завоевала Кубок Украины сезона-2020/2021. Тогда в финале чемпионата команда из Киева победила луганский футбольный клуб "Заря".

Напомним, что в этом сезоне "Динамо" сенсационно "выбил" из турнира еще один столичный клуб - "Оболонь". "Динамовцы" проиграли "Оболони" 27 сентября прошлого года в рамках 1/8 финала Кубка.

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