Исход встречи решил гол защитника "пивоваров" Сергея Суханова.

В среду, 27 сентября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Оболонь" принимала "Динамо".

Игра проходила на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве и завершилась со счетом 1:0.

Первый тайм команды завершили без забитых голов.

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Исход этого поединка решил мяч защитника "Оболони" Сергея Суханова. Он отличился на 57-й минуте игры и подарил своей команде сенсационную победу и путевку в четвертьфинал турнира.

"Оболонь" - "Динамо" - 1:0

Гол: Суханов, 57

"Оболонь": Кичак, Осман (Прокопенко, 70), Карась (Лукьянчук, 81), Приймак, Вовкун, Фатеев (Мединский, 81), Мороз, Косовский (Черненко, 80), Дубко, Краснопир, Суханов (Тарануха, 61)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Попов, Биловар (Сирота, 62), Караваев, Андриевский, Бражко (Рамадани, 62), Диалло (Волошин, 46), Буяльский, Ярмоленко, Бенито (Шепелев, 73)

Предупреждения: Буяльский, 54, Шепелев, 76 - Дубко, 86, Мороз, 90+1

Ранее в 1/4 финала уже вышли - "Шахтер", "Александрия", "Виктория" (Сумы), "Черноморец" и "Полесье".

Отметим, что "Динамо" является победителем последнего розыгрыша Кубка Украины по футболу. В сезоне-2020/21 "бело-синие" выиграли у луганской "Зари".

Напомним, в прошлом сезоне этот турнир не проводился из-а полномосштабного вторжения российских оккупантов в Украину. По этой же причине турнир был досрочно завершен и в сезоне-2021/22.

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