"Динамо" в 1/8 финала Кубка Украины сыграет против "Оболони", "Шахтер" - против "Вереса".

26 и 27 сентября будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

На этой стадии в борьбу за трофей вструпают восемь лучших команд УПЛ прошлого сезона, среди которых "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1" и другие команды.

Донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Кубка страны сыграет против "Вереса". Игра состоится во вторник, 26 сентября. Также в этот день "Рух" встретится с "Александрией".

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Киевское "Динамо" на этой стадии сыграет против "Оболони". Матч состоится в среду, 27 сентября.

Самыми интересными парами 1/8 финала КУ являются противостояния "Полесья" и "Днепра-1", а также "Кривбасса" и "Черноморца".

Матч 1/8 финала Кубка Украины между ФСК "Мариуполь" и "Зарей" был перенесен. Он состоится 12 октября.

Кубок Украины-2023/24: расписание матчей 1/8 финала

Вторник, 26 сентября

"Рух" - "Александрия"

"Верес" - "Шахтер"

Среда, 27 сентября

"Виктория" - "Минай"

"Полесье" - "Днепр-1"

"Черноморец" - "Кривбасс"

"Оболонь" - "Динамо"

"Металлист 1925" - "Ворскла"

Четверг, 12 октября

"Мариуполь" - "Заря"

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Также этот турнир был досрочно завершен в сезоне-2021/22.

Последним победителем Кубка страны является киевское "Динамо". В сезоне-2020/21 "бело-синие" в дополнительное время победили луганскую "Зарю" (1:0).

Наиболее титулованными клубами турнира являются "Динамо" и "Шахтер". Они выигравали этот трофей по 13 раз.

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