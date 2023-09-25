26 и 27 сентября будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.
На этой стадии в борьбу за трофей вструпают восемь лучших команд УПЛ прошлого сезона, среди которых "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1" и другие команды.
Донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Кубка страны сыграет против "Вереса". Игра состоится во вторник, 26 сентября. Также в этот день "Рух" встретится с "Александрией".
Киевское "Динамо" на этой стадии сыграет против "Оболони". Матч состоится в среду, 27 сентября.
Самыми интересными парами 1/8 финала КУ являются противостояния "Полесья" и "Днепра-1", а также "Кривбасса" и "Черноморца".
Матч 1/8 финала Кубка Украины между ФСК "Мариуполь" и "Зарей" был перенесен. Он состоится 12 октября.
Кубок Украины-2023/24: расписание матчей 1/8 финала
Вторник, 26 сентября
- "Рух" - "Александрия"
- "Верес" - "Шахтер"
Среда, 27 сентября
- "Виктория" - "Минай"
- "Полесье" - "Днепр-1"
- "Черноморец" - "Кривбасс"
- "Оболонь" - "Динамо"
- "Металлист 1925" - "Ворскла"
Четверг, 12 октября
- "Мариуполь" - "Заря"
Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Также этот турнир был досрочно завершен в сезоне-2021/22.
Последним победителем Кубка страны является киевское "Динамо". В сезоне-2020/21 "бело-синие" в дополнительное время победили луганскую "Зарю" (1:0).
Наиболее титулованными клубами турнира являются "Динамо" и "Шахтер". Они выигравали этот трофей по 13 раз.