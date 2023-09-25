Кубок Украины / фото УНИАН

26 и 27 сентября будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24. 

На этой стадии в борьбу за трофей вструпают восемь лучших команд УПЛ прошлого сезона, среди которых "Динамо", "Шахтер", "Днепр-1" и другие команды. 

Донецкий "Шахтер" в рамках 1/8 финала Кубка страны сыграет против "Вереса". Игра состоится во вторник, 26 сентября. Также в этот день "Рух" встретится с "Александрией". 

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Киевское "Динамо" на этой стадии сыграет против "Оболони". Матч состоится в среду, 27 сентября. 

Самыми интересными парами 1/8 финала КУ являются противостояния "Полесья" и "Днепра-1", а также "Кривбасса" и "Черноморца". 

Матч 1/8 финала Кубка Украины между ФСК "Мариуполь" и "Зарей" был перенесен. Он состоится 12 октября. 

Кубок Украины-2023/24: расписание матчей 1/8 финала

Вторник, 26 сентября

  • "Рух" - "Александрия"
  • "Верес" - "Шахтер"

Среда, 27 сентября

  • "Виктория" - "Минай"
  • "Полесье" - "Днепр-1"
  • "Черноморец" - "Кривбасс"
  • "Оболонь" - "Динамо"
  • "Металлист 1925" - "Ворскла"

Четверг, 12 октября

  • "Мариуполь" - "Заря"

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Также этот турнир был досрочно завершен в сезоне-2021/22.

Последним победителем Кубка страны является киевское "Динамо". В сезоне-2020/21 "бело-синие" в дополнительное время победили луганскую "Зарю" (1:0). 

Наиболее титулованными клубами турнира являются "Динамо" и "Шахтер". Они выигравали этот трофей по 13 раз. 

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