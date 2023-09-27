"Минай" играл матч против "Виктории" экспериментальным составом и без главного тренера.

В среду, 27 сентября, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Виктория" принимала "Минай".

Игра проходила на стадионе "Юбилейный" в городе Сумы и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол, который и решил исход встречи, был забит на 46-й минуте - отличился защитник "Виктории" Максим Сасовский.

Видео дня

"Виктория" - "Минай" - 1:0

Гол: Сасовский 47

"Виктория": Шелихов, Зозуля, Сасовский, Нелин, Ульянов, Покотылюк, Савченко (Сахно 68), Машталир (Шпиренок 77), Евпак (Галенко 68), Байдал (Чеглов 77), Шаврин (Здирко 90+3)

"Минай": Кемкин, Киричок, Юрий Михайлив (Леднев 46), Солдат, Ременяк, Виталий Михайлив, Панасенко, Голуб, Гечев (Климак 62), Демиденко (Бидзинский 62), Вишневский

Предупреждения: Нелин 79, Шпиренок 81 - Гечев 56, Ременяк 74, Панасенко 87

Стоит отметить, что главный тренер "Миная" Владимир Шаран выставил на матч экспериментальный состав, а сам на игру в Сумы даже не приехал. Командой в этой встрече руководил его ассистент Сергей Мизин.

Добавим, что ранее в 1/4 финала Кубка Украины вышли "Александрия" и "Шахтер". Подопечные Руслана Ротаня выбили львовский "Рух", а "горняки" разгромили ривненский "Верес".

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