Исход встречи решил автогол Марка Сапуги.

Во вторник, 26 сентября, состоялся первый поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Александрия" встречалась с "Рухом".

Победа в этой встрече досталась "Александрии".

Исход поединка решил единственный гол, который был забит на 90+4-й минуте встречи - лидер "Руха" Марк Сапуга, пытаясь прервать прострел со штрафного, срезал мяч в свои ворота.

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"Рух" - "Александрия" - 0:1

Гол: Сапуга, 90+4 (автогол)

"Рух": Ледвий, Лях, Слюбик, Холод, Альваренга, Сапуга, Плюман, Притула, Мисик, Квасница, Теслюк

"Александрия": Ермаков, Савченко, Скорко, Сигеев, Мартынюк, Смирный, Шостак, Калитвинцев, Белошевский, Шулянский, Андрейчук

Отметим, что подопечные Руслана Ротаня сумели безвыигрышную серию, которая длилась шесть матчей.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо". "Бело-синие" обыграли луганскую "Зарю" в финале сезона-2020/21.

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка Украины не проводился из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. По этой же причине турнир был досрочно завершен и в сезоне-2021/22.

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