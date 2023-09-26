Победу "Шахтеру" принесли голы Кащука, Бондаренко и Очеретько.

Во вторник, 26 сентября, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ривненский "Верес" принимал "Шахтер".

Игра завершилась разгромной победой донецкого клуба.

Первый тайм этой встречи завершился без забитых голов. Во второй половине матча "горняки" забили трижды. Открыл счет в игре на 65-й минуте Алексей Кащук. Спустя три минуты Артем Бондаренко удвоил преимущество своей команды.

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В компенсированное время Олег Очеретько забил третий мяч "Шахтера", установив финальный счет на табло - 3:0.

"Верес" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1

"Верес": Паст, Гакман, Жулио Сезар, Курко, Шевченко (Ковалюк, 71), Гагун, Кучеров (Гайдучик, 80), Кухарук, В. Шарай (Свитюха, 71), Яго (С. Шарай, 66), Шестаков (Марусич, 66)

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Чигринский, Мироши, Азаров, Назарина, Кащук (Швед, 72), Бондаренко (Степаненко, 76), Судаков (Очеретько, 76), Крыськив (Зубков, 46), Келси (Сикан, 46)

Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Украины по футболу пробилась "Александрия". Подопечные Руслана Ротаня выбили львовский "Рух".

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