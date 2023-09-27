Житомирский клуб одержал победу в серии послематчевых пенальти.

В среду, 27 сентября, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Полесье" принимало "Днепр-1".

Игра проходила на стадионе "Центральный" в Житомире.

В основное и дополнительное время поединок завершился вничью со счетом 1:1.

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"Днепр-1" первым забил в этой игре - отличился Владимир Адамюк. "Полесью" удалось спастись в самой концовке основного времени - на 90+2-й минуте гол забил Богдан Кушниренко.

В серии послематчевых пенальти футболисты житомирского клуба реализовали все пять ударов, а у "Днепра-1" не забил Алексей Гуцуляк. Его удар отбил Денис Бойко. Таким образом, благодаря сейву 35-летнего голкипера "Полесье" вышло в 1/4 финала Кубка Украины.

"Полесье" - "Днепр-1" - 1:1 (5:4 пен.)

Голы: Кушниренко, 90+2 - Адамюк, 77

"Полесье": Бойко, Гитченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинский (Кушниренко, 46), Огиря (Танковский, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаев (Грицук, 74), Ариелсон (Назаренко, 84)

"Днепр-1": Волынец, Кравец (Мирошниченко, 95), Сарапий, Сваток, Адамюк (Пурита, 79), Рубчинский, Бабенко, Леднев (Пирес, 72), Пихаленок, Гуцуляк, Когут (Кивинда, 72, Танчик, 106)

Предупреждения: Чоботенко (65), Гитченко (66), Ариелсон (42) - Сваток (55), Максимов (55, тренер), Сарапий (62).

Добавим, что в четвертьфинал Кубка Украины также вышли донецкий "Шахтер", "Александрия" и "Виктория" (Сумы).

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