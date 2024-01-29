В полуфинале Кубка Украины участие принимают "Шахтер", "Черноморец", "Полесье" и "Ворскла".

В понедельник, 29 января, в Доме футбола в Киеве состоялась процедура жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

В жеребьевке участвовали четыре победителя 1/4 финала. Жребий был "слепым".

Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" попал на одесский "Черноморец", а житомирское "Полесье" сыграет против полтавской "Ворсклы".

Видео дня

Кубок Украины. Пары 1/2 финала

"Шахтер" - "Черноморец"

"Полесье" - "Ворскла"

Поединки 1/2 финала Кубка Украины будут сыграны 3 апреля. Финал турнира запланирован на 15 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является киевское "Динамо". В сезоне-2020/21 "бело-синие" обыграли луганскую "Зарю".

В сезоне 2022/23 Кубок Украины не проводился из-за насыщенного графика чемпионата Украины, участия клубов в еврокубках и матчей сборной Украины.

В сезоне 2021/22 Кубок Украины был досрочно завершен на стадии 1/4 финала из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Добавим, что рекордсменами по количеству выигранных Кубков Украины являются "Динамо" и "Шахтер" - они выигрывали этот трофей по 13 раз в своей истории. В этом сезоне "горняки" могут стать единоличным лидером, если смогут выиграть трофей. "Динамо" вылетело из турнира на стадии 1/8 финала, сенсационно проиграв "Оболони".

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