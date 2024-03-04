Кристиан Шевченко выступает за английский "Уотфорд" на позиции нападающего.

Сын главы УАФ и экс-лидера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Кристиан получил украинское гражданство. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации издания, процедура получения паспорта длилась менее двух месяцев. Теперь форвард английского "Уотфорда" сможет выступать за сборную Украины на юношеском уровне. Для этого, ему остались пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА.

Издание также сообщает, что главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко хочет привлечь Кристиана Шевченко и видит его в команде на позиции вингера.

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Футбольная карьера Кристиана Шевченко

Кристиан Шевченко 2 года находился в академии лондонского "Челси". Однако он не получил профессионального контракта от клуба.

В конце 2022-го года нападающий решил покинуть клуб. Уже в июле 2023 Шевченко подписал контракт с "Уотфордом".

Стоит отметить, что Молодежная сборная Украины, куда может попасть сын легенды украинского футбола, проведет три матча квалификационного раунда Чемпионата Европы с 20 по 26 марта. В соперниках у украинской юношеской сборной сверстники из Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. По регламенту, за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.

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