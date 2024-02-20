Матчи "горняков" смогут посещать до 500 фанатов.

Домашние матчи "Шахтера" во второй части нынешнего сезона будут проводить со зрителями на трибунах. "Горняки" будут играть на "Арене Львов".

Об этом говорится в официальном заявлении клуба. Известно, что на трибуны будут допускать примерно 500 зрителей. Места будут распределять по квотам:

20% билетов будут бесплатными для военных,

20% – бесплатные для техперсонала и участников соревнований,

40% билетов поступят в свободную продажу,

20% – это VIP-билеты.

Подчеркивается, что все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на ВСУ.

Видео дня

Отметим, что первый домашний матч весной донецкий "Шахтер" проведет 3 марта. "Горняки" будут играть с "Кривбассом".

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