Судьба 1/16 финала Лиги Европы для "горняков" решится уже в следующий четверг.

Донецкий "Шахтер" сыграл в результативную ничью с французским "Марселем" в первом матче 1/16 Лиги Европы.

Игра завершилась со счетом 2:2, результат матча решили последние полчаса встречи. Французскому клубу удалось размочить счет только на 64-й минуте игры – звездный нападающий "Марселя" Обамеянг удачно закрыл прострел с фланга в пустые ворота.

Впрочем, горевать фанатам "горняков" долго не пришлось. Уже через 4 минуты Матвиенко воспользовался ошибкой защитника и мощным ударом поразил дальний угол ворот, 1:1.

Эпической оказалась концовка встречи. На последней минуте основного времени Ндиае получил мяч в нескольких метрах от ворот и удачно им воспользовался. Впрочем, донецкий клуб снова отыгрался – уже на 92-й минуте матча Зубков подал в штрафную соперника, где был готов пробить Эгиналду. Что он, собственно, и сделал, выиграв воздушную борьбу и забив мяч головой.

В итоге 2:2, судьба 1/16 финала Лиги Европы для "горняков" решится уже в следующий четверг во Франции.

"Я думаю, что играли хорошо. Были моменты, когда мы доминировали. Мы создали много моментов, но пропустили из-за собственных ошибок. Пришлось показать характер – дважды отыгрались. Нам нужно убрать ошибки и работать над тем, чтобы в Марселе быть более сконцентрированными", – сказал в послематчевом интервью капитан "Шахтера" Тарас Степаненко.

Похожего мнения и главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Он заявил, что конечный результат не отражает ситуацию на поле.

"Иногда футбол такой. Иногда ты не получаешь результата, которого, возможно, заслуживаешь. Но это была тяжелая игра для обеих команд, была интересная игра для зрителей. И мы в любом случае имеем результат. Мы заранее знали, что такое противостояние не будет решаться в первой игре, поэтому в первой части мы получили ничью, поэтому смело подходим к следующему этапу. Мы показали, как хорошо можем играть", – сказал рулевой "горняков".

"Шахтер" – "Марсель" – 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90+2 – Обамеянг, 64, Ндиае, 90

Предупреждение: Конопля, 50, Зубков, 79, Эгиналду, 90+3 – Балерди, 27

Стартовый состав"Шахтера": Резник, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 78), Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Эгиналду, Зубков, Сикан (Кевин, 78).

Стартовый состав"Марселя": Лопес, Мерлен, Балерди, Жиго, Клосс, Харит, Унаи, Кондогбия, Мумбанья (Мейте, 90+1), Энрике (Ндиае, 72), Обамеянг (Корреа, 90+1).

Напомним, во вторую часть сезона 2023/24 в еврокубках попал лишь один украинский клуб – "Шахтер", занявший третье место в своей группе Лиги чемпионов и переместившийся в Лигу Европы.

Благодаря ничьей с "Марселем" клуб добавил в рейтинг Украины в таблице коэффициентов УЕФА 0.200 баллов, так что наша страна сохранила 18-е место в рейтинге. Сейчас Украина имеет 28.000 баллов за последние пять сезонов, увеличив преимущество над Сербией (19 МСЭ) до 0.225 баллов и сохраняя шансы вырваться еще немного дальше вперед, ведь все сербские клубы уже вылетели из еврокубков.

Вас также могут заинтересовать новости: