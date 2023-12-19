Первый матч "Шахтера" против "Марселя" состоится 15 февраля следующего года.

В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА. В этом раунде жребий свел "Шахтер" с французским "Марселем".

"Шахтер" попал в Лигу Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 9 очков в группе с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном". Подопечные Марино Пушича дважды выиграли у "Антверпена" (3:2, 1:0) и один раз обыграли "Барселону" (1:0).

"Марсель" вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе с "Брайтоном", "Аяксом" и АЕКом.

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В чемпионате Франции "Марсель" на данный момент занимает шестое место. В активе команды 26 набранных очков. "Шахтер" ушел на зимний перерыв, заняв четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

Донецкий клуб ранее уже пересекался с "провансальцами" в Лиге Европы - в 2009 году "горняки" одолели их в 1/4 финала Кубка УЕФА. "Шахтер" выиграл обе игры - со счетом 2:0 на своем поле и 2:1 - в гостях.

Стоит отметить, что в том сезоне "Шахтер" впервые в своей истории стал победителем Кубка УЕФА. В финале турнира "горняки" одолели "Вердер" (2:1).

Шахтер - Марсель: прогноз

Аналитики считают фаворитом этого противостояния французский "Марсель". Проход "провансальцев" в следующий раунд Лиги Европы оценивается коэффициентом 1,44. Выход "Шахтера" в 1/8 финала ЛЕ оценен коэффициентом 2,90.

Добавим, что первый матч "Шахтера" против "Марселя" состоится 15 февраля 2024 года. Эта игра будет номинально домашней для "горняков". Ответный матч на поле "провансальцев" состоится 22 февраля.

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