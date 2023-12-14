"Шахтер" завершил групповой турнир Лиги чемпионов с 9 очками в активе.

В среду, 13 декабря, состоялся поединок шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Порту" принимал донецкий "Шахтер".

Игра проходила на стадионе "Драгау" и завершилась победой португальского клуба.

В составе португальского клуба забитыми мячами отметились Вендерсон Галено (дубль), Мехди Тареми, Пепе и Шику Консейсау. У гостей по голу в собственный актив записали Даниил Сикан и Эгиналдо. Также у хозяев автоголом отметился Стефен Эуштакиу.

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"Порту" - "Шахтер" - 5:3

Голы: Галену 9, 43, Тареми 62, Пепе, Консейсау 82 - Сикан 29, Эустаукио (автогол 73), Эгиналду 88

"Порту": Кошта, Сануси, Пепе (Франко 81), Кардозу, Санчес (Мариу 78), Галену (Хайме 88), Эустаукио (Груич 81), Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон (Консейсау 81)

"Шахтер": Ризнык, Матвиенко, Ракицкий (Келси 72), Бондарь, Гочолейшвили, Крыськив (Невертон 59), Судаков, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Сикан

Предупреждения: Судаков 54, Назарина 90, Бондарь 90+1

Обзор матча:

В параллельном поединке "Антверпен" сенсационно обыграл "Барселону" (3:2).

У бельгийского клуба, который вырвал победу в компенсированное время, забитыми мячами отличились Артур Вермерен, Винсент Янссен и Джордж Иленихена. Каталонцы ответили точными ударами в исполнении Феррана Торреса и Марка Гиу.

"Антверпен" - "Барселона" - 3:2

Голы: Вермерен, 2, Янссен, 56, Иленихена, 90+2 - Ферран Торрес, 35, Гуйю, 90+1

"Антверпен": Бютез, де Лаэт, Альдервейрельд, Кулибали, Вейндал, Керк (Батай, 69), Кейта, Вермерен, Юсуф, Эджуке (Корбани, 80), Янссен (Иленихена, 79)

"Барселона": Пенья, Форт (Канселу, 60), Кунде, Кристенсен, Бальде, Фермин Лопес (Педри, 61), Ромеу (Гюндоган, 60), Роберто (Касадо, 76), Ямаль, Левандовски (Гуйю, 72), Ферран Торрес

Предупреждения: Вейндал, 23, де Лаэт, 90 - Ямаль, 42, Роберто, 53

Обзор матча:

Донецкий "Шахтер" завершил групповой турнир Лиги чемпионов с 9 баллами в активе. "Горняки" заняли третье место в группе Н и завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы. "Порту" финишировал на второй строчке с 12 баллами. Первое место в группе заняла "Барселона", набравшая 12 баллов. Последнее место занял "Антверпен" - 3 очка.

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