"Шахтер" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов встретится с "Порту".

12 и 13 декабря будут сыграны матчи шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Донецкий "Шахтер" в этом туре сыграет против португальского "Порту". Победа в этой игре позволит "горнякам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В другом поединке этой группы "Барселона" встретится с бельгийским "Антверпеном".

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"Арсенал" украинца Александра Зинченко в рамках 6-го тура ЛЧ встретится с нидерландским ПСВ.

"Бенфика" Анаталия Трубина сыграет против "Зальцбурга", а мадридский "Реал" Андрея Лунина померяется силами с берлинским "Унионом".

Лига чемпионов-2023/24: расписание матчей 6-го тура

Вторник, 12 декабря

19:45 "Ланс" - "Севилья"

19:45 ПСВ - "Арсенал"

22:00 "Зальцбург" - "Бенфика"

22:00 "Интер" - "Реал Сосьедад"

22:00 "Копенгаген" - "Галатасарай"

22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Бавария"

22:00 "Наполи" - "Брага"

22:00 "Унион Берлин" - "Реал" Мадрид

Среда, 13 декабря

19:45 "РБ Лейпциг" - "Янг Бойз"

19:45 "Црвена Звезда" - "Манчестер Сити"

22:00 "Антверпен" - "Барселона"

22:00 "Атлетико" - "Лацио"

22:00 "Боруссия" Д - ПСЖ

22:00 "Ньюкасл" - "Милан"

22:00 "Порту" - "Шахтер"

22:00 "Селтик" - "Фейеноорд"

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является "Манчестер Сити", победивший в прошлом сезоне в финале миланский "Интер".

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