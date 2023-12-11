12 и 13 декабря будут сыграны матчи шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Донецкий "Шахтер" в этом туре сыграет против португальского "Порту". Победа в этой игре позволит "горнякам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
В другом поединке этой группы "Барселона" встретится с бельгийским "Антверпеном".
"Арсенал" украинца Александра Зинченко в рамках 6-го тура ЛЧ встретится с нидерландским ПСВ.
"Бенфика" Анаталия Трубина сыграет против "Зальцбурга", а мадридский "Реал" Андрея Лунина померяется силами с берлинским "Унионом".
Лига чемпионов-2023/24: расписание матчей 6-го тура
Вторник, 12 декабря
- 19:45 "Ланс" - "Севилья"
- 19:45 ПСВ - "Арсенал"
- 22:00 "Зальцбург" - "Бенфика"
- 22:00 "Интер" - "Реал Сосьедад"
- 22:00 "Копенгаген" - "Галатасарай"
- 22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Бавария"
- 22:00 "Наполи" - "Брага"
- 22:00 "Унион Берлин" - "Реал" Мадрид
Среда, 13 декабря
- 19:45 "РБ Лейпциг" - "Янг Бойз"
- 19:45 "Црвена Звезда" - "Манчестер Сити"
- 22:00 "Антверпен" - "Барселона"
- 22:00 "Атлетико" - "Лацио"
- 22:00 "Боруссия" Д - ПСЖ
- 22:00 "Ньюкасл" - "Милан"
- 22:00 "Порту" - "Шахтер"
- 22:00 "Селтик" - "Фейеноорд"
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является "Манчестер Сити", победивший в прошлом сезоне в финале миланский "Интер".