В четверг, 14 декабря, будут сыграны матчи шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
В этом сезоне на этой стадии турнира нет команд из Украины, но есть несколько команд, в составе которых выступают украинские футболисты.
В частности, польский "Ракув" Владислава Кочергина встретится в 6-м туре с итальянской "Аталантой". Австрийский ЛАСК, в составе которого выступает Максим Таловеров, примет на своем поле французскую "Тулузу". "Шериф" Максима Коваля на выезде сыграет против итальянской "Ромы".
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Лига Европы: расписание матчей 6-го тура
- 19:45 "Байер" - "Мольде"
- 19:45 "Карабах" - "Хеккен"
- 19:45 ЛАСК - "Тулуза"
- 19:45 "Панатинаикос" - "Маккаби" Хайфа
- 19:45 "Ренн" - "Вильярреал"
- 19:45 "Рома" - "Шериф"
- 19:45 "Юнион" - "Ливерпуль"
- 19:45 "Славия" Прага - "Серветт"
- 22:00 "Арис" - "Спарта" Прага
- 22:00 "Аякс" - AEK
- 22:00 "Бетис" - "Рейнджерс"
- 22:00 "Брайтон" - "Марсель"
- 22:00 "Вест Хэм" - "Фрайбург"
- 22:00 "Олимпиакос" - "Бачка-Топола"
- 22:00 "Ракув" - "Аталанта"
- 22:00 "Спортинг" - "Штурм"
Напомним, действующим победителем турнира является испанская "Севилья", которая в прошлом сезоне выиграла трофей в седьмой раз в своей истории.