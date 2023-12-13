В этом сезоне Украина не представлена на групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

В четверг, 14 декабря, будут сыграны матчи шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.

В этом сезоне на этой стадии турнира нет команд из Украины, но есть несколько команд, в составе которых выступают украинские футболисты.

В частности, польский "Ракув" Владислава Кочергина встретится в 6-м туре с итальянской "Аталантой". Австрийский ЛАСК, в составе которого выступает Максим Таловеров, примет на своем поле французскую "Тулузу". "Шериф" Максима Коваля на выезде сыграет против итальянской "Ромы".

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Лига Европы: расписание матчей 6-го тура

19:45 "Байер" - "Мольде"

19:45 "Карабах" - "Хеккен"

19:45 ЛАСК - "Тулуза"

19:45 "Панатинаикос" - "Маккаби" Хайфа

19:45 "Ренн" - "Вильярреал"

19:45 "Рома" - "Шериф"

19:45 "Юнион" - "Ливерпуль"

19:45 "Славия" Прага - "Серветт"

22:00 "Арис" - "Спарта" Прага

22:00 "Аякс" - AEK

22:00 "Бетис" - "Рейнджерс"

22:00 "Брайтон" - "Марсель"

22:00 "Вест Хэм" - "Фрайбург"

22:00 "Олимпиакос" - "Бачка-Топола"

22:00 "Ракув" - "Аталанта"

22:00 "Спортинг" - "Штурм"

Напомним, действующим победителем турнира является испанская "Севилья", которая в прошлом сезоне выиграла трофей в седьмой раз в своей истории.

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