Футболисты донецкого Шахтера / фото ФК Шахтер

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24. 

Украину на этой стадии второго по силе клубного евротурнира представляет донецкий "Шахтер". 

Согласно регламенту Лиги Европы, в этом раунде турнира сыграют команды, которые заняли третьи места в группах ЛЧ, и команды, занявшие вторые места в группах ЛЕ. Кроме того, на данном этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации.

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Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Марселя". 

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы-2023/24

  • "Фейенорд" - "Рома"
  • "Милан" - "Ренн"
  • "Ланс" - "Фрайбург"
  • "Янг Бойз" - "Спортинг"
  • "Бенфика" - "Тулуза"
  • "Брага" - "Карабах"
  • "Галатасарай" - "Спарта" Прага
  • "Шахтер" - "Марсель"

Первые матчи плей-офф Лиги Европы запланированы на 15 февраля. Ответные игры состоятся 22 февраля.

Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛЕ.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля. 

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья". 

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