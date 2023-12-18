В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.
Украину на этой стадии второго по силе клубного евротурнира представляет донецкий "Шахтер".
Согласно регламенту Лиги Европы, в этом раунде турнира сыграют команды, которые заняли третьи места в группах ЛЧ, и команды, занявшие вторые места в группах ЛЕ. Кроме того, на данном этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации.
Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Марселя".
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы-2023/24
- "Фейенорд" - "Рома"
- "Милан" - "Ренн"
- "Ланс" - "Фрайбург"
- "Янг Бойз" - "Спортинг"
- "Бенфика" - "Тулуза"
- "Брага" - "Карабах"
- "Галатасарай" - "Спарта" Прага
- "Шахтер" - "Марсель"
Первые матчи плей-офф Лиги Европы запланированы на 15 февраля. Ответные игры состоятся 22 февраля.
Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛЕ.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.
Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".