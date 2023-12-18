Донецкий "Шахтер" за путевку в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против "Марселя".

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.

Украину на этой стадии второго по силе клубного евротурнира представляет донецкий "Шахтер".

Согласно регламенту Лиги Европы, в этом раунде турнира сыграют команды, которые заняли третьи места в группах ЛЧ, и команды, занявшие вторые места в группах ЛЕ. Кроме того, на данном этапе не могли пересечься команды из одной футбольной ассоциации.

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Согласно результатам жеребьевки, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Марселя".

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы-2023/24

"Фейенорд" - "Рома"

"Милан" - "Ренн"

"Ланс" - "Фрайбург"

"Янг Бойз" - "Спортинг"

"Бенфика" - "Тулуза"

"Брага" - "Карабах"

"Галатасарай" - "Спарта" Прага

"Шахтер" - "Марсель"

Первые матчи плей-офф Лиги Европы запланированы на 15 февраля. Ответные игры состоятся 22 февраля.

Победители пар выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграют с командами, занявшими первые места в своих группах ЛЕ.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".

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