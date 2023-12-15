Лига Европы УЕФА / фото REUTERS

В четверг, 14 декабря, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. По итогам этих игр стали известны все участники плей-офф турнира. 

Согласно регламенту турнира, победители групп Лиги Европы напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места в квартетах Лиги Европы, поборются за путевки в 1/8 финала с клубами, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов.

Участники 1/8 финала Лиги Европы

  • "Вест Хэм"
  • "Брайтон"
  • "Рейнджерс"
  • "Аталанта"
  • "Ливерпуль"
  • "Вильярреал"
  • "Славия" (Прага)
  • "Байер"

Учестники плей-офф Лиги Европы

  • "Фрайбург"
  • "Марсель"
  • "Спарта" (Прага)
  • "Спортинг"
  • "Тулуза"
  • "Ренн"
  • "Рома"
  • "Карабах"
  • "Галатасарай"
  • "Ланс"
  • "Брага"
  • "Бенфика"
  • "Фейеноорд"
  • "Милан"
  • "Янг Бойз"
  • "Шахтер"

Потенциальными соперниками "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы являются: "Карабах", "Марсель", "Ренн", "Рома", "Спарта" Прага, "Спортинг", "Тулуза", "Фрайбург". 

Видео дня

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы-2023/2024 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 18 декабря.

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.

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