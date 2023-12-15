Жеребьевка плей-офф Лиги Европы-2023/2024 состоится в понедельник, 18 декабря.

В четверг, 14 декабря, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. По итогам этих игр стали известны все участники плей-офф турнира.

Согласно регламенту турнира, победители групп Лиги Европы напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места в квартетах Лиги Европы, поборются за путевки в 1/8 финала с клубами, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов.

Участники 1/8 финала Лиги Европы

"Вест Хэм"

"Брайтон"

"Рейнджерс"

"Аталанта"

"Ливерпуль"

"Вильярреал"

"Славия" (Прага)

"Байер"

Учестники плей-офф Лиги Европы

"Фрайбург"

"Марсель"

"Спарта" (Прага)

"Спортинг"

"Тулуза"

"Ренн"

"Рома"

"Карабах"

"Галатасарай"

"Ланс"

"Брага"

"Бенфика"

"Фейеноорд"

"Милан"

"Янг Бойз"

"Шахтер"

Потенциальными соперниками "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы являются: "Карабах", "Марсель", "Ренн", "Рома", "Спарта" Прага, "Спортинг", "Тулуза", "Фрайбург".

Видео дня

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы-2023/2024 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 18 декабря.

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.

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