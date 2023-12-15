В четверг, 14 декабря, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. По итогам этих игр стали известны все участники плей-офф турнира.
Согласно регламенту турнира, победители групп Лиги Европы напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места в квартетах Лиги Европы, поборются за путевки в 1/8 финала с клубами, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов.
Участники 1/8 финала Лиги Европы
- "Вест Хэм"
- "Брайтон"
- "Рейнджерс"
- "Аталанта"
- "Ливерпуль"
- "Вильярреал"
- "Славия" (Прага)
- "Байер"
Учестники плей-офф Лиги Европы
- "Фрайбург"
- "Марсель"
- "Спарта" (Прага)
- "Спортинг"
- "Тулуза"
- "Ренн"
- "Рома"
- "Карабах"
- "Галатасарай"
- "Ланс"
- "Брага"
- "Бенфика"
- "Фейеноорд"
- "Милан"
- "Янг Бойз"
- "Шахтер"
Потенциальными соперниками "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы являются: "Карабах", "Марсель", "Ренн", "Рома", "Спарта" Прага, "Спортинг", "Тулуза", "Фрайбург".
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы-2023/2024 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) в понедельник, 18 декабря.
Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.