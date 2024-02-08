Сборная Украины в новом сезоне Лиги наций сыграет в группе 1 дивизиона В.

В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

Согласно регламенту турнира, в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D - 6 команд. В дивизионах А, В и С участники разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D - две группы по три команды.

Сборная Украины будет выступать в группе 1 дивизиона B. Согласно результатам жеребьевки, соперниками команды Сергея Реброва будут: Чехия, Албания и Грузия.

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Лига наций-2024/25: результаты жеребьевки

Дивизион А

Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия

Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль

Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина

Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия

Дивизион В

Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия

Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция

Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан

Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Дивизион С

Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония

Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва / Гибралтар

Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь

Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Дивизион D

Группа 1: Литва / Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн

Группа 2: Мальта, Андорра, Молдова

Календарь матчей Лиги наций-2024/25

1-й тур: 5-7 сентября 2024 года

2-й тур: 8-10 сентября 2024 года

3-й тур: 10-12 октября 2024 года

4-й тур: 13-15 октября 2024 года

5-й тур: 14-16 ноября 2024 года

6-й тур: 17-19 ноября 2024 года

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года

Финал четырех: 2-10 июня 2025 года

Напомним, действущим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.

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