В четверг, 8 февраля, в Париже состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.
Согласно регламенту турнира, в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D - 6 команд. В дивизионах А, В и С участники разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D - две группы по три команды.
Сборная Украины будет выступать в группе 1 дивизиона B. Согласно результатам жеребьевки, соперниками команды Сергея Реброва будут: Чехия, Албания и Грузия.
Лига наций-2024/25: результаты жеребьевки
Дивизион А
Группа 1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
Группа 2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль
Группа 3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
Группа 4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия
Дивизион В
Группа 1: Чехия, Украина, Албания, Грузия
Группа 2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
Группа 3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан
Группа 4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция
Дивизион С
Группа 1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
Группа 2: Румыния, Косово, Кипр, Литва / Гибралтар
Группа 3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь
Группа 4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия
Дивизион D
Группа 1: Литва / Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн
Группа 2: Мальта, Андорра, Молдова
Календарь матчей Лиги наций-2024/25
- 1-й тур: 5-7 сентября 2024 года
- 2-й тур: 8-10 сентября 2024 года
- 3-й тур: 10-12 октября 2024 года
- 4-й тур: 13-15 октября 2024 года
- 5-й тур: 14-16 ноября 2024 года
- 6-й тур: 17-19 ноября 2024 года
- Плей-офф: 17-25 марта 2025 года
- Финал четырех: 2-10 июня 2025 года
Напомним, действущим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.