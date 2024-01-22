Сергей Ребров может быть назначен одним из вице-президентов УАФ.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров может получить должность в руководстве Украинской ассоциации футбола.

По информации журналиста Виктора Вацко, Ребров может стать одним из вице-президентов УАФ после избрания Андрея Шевченко на пост президента организации.

"Говорят, что одним из вице-президентов УАФ при Шевченко может стать Сергей Ребров. Не знаю, правда ли это или просто сплетни. Но раньше я никогда не слышал, чтобы главный тренер сборной был одновременно вице-президентом национальной федерации", - заявил Вацко в эфире программы "Вацко Live".

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Также Виктор Вацко рассказал, что Андрей Шевченко планирует существенно сократить штат руководителей УАФ. По его информации, будет только один первый вице-президент и три-пять вице-президентов, ответственных за разные направления работы.

Напомним, легендарный экс-футболист и бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко был официально выдвинут в кандидаты на должность президента УАФ 12 декабря 2023 года.

Кандидатуру Шевченко поддержали не менее 19 постоянных коллективных членов организации из 27.

Отметим, что Андрей Шевченко является единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола.

Внеочередной конгресс УАФ, на котором и проведут выборы нового президента организации, состоится 25 января 2024 года в киевском Доме футбола, начало - в 12:00 по киевскому времени.

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