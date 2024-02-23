Украина занимает 18-ю позицию в рейтинге УЕФА, имея 28 баллов.

После вчерашнего проигрыша донецкого "Шахтера" в матче Лиги Европы с французским "Марселем", Украина потеряла последнего представителя в нынешнем еврокубковом сезоне.

С начала еврокубкового сезона 2023/2024, украинские клубы набрали 20.5 очков: "Шахтер" – 11, "Заря" – 6, "Днепр-1" – 1.5, "Ворскла" и "Динамо" – по 1. Этот показатель стал худшим для Украины с сезона 2007/08. Тогда украинские клубы набрали 19.5 очков.

Страны, которые в конце сезона 2023/24 находятся за пределами топ-15 в пятилетнем рейтинге, будут представлены 4 командами в еврокубках для сезона 2025/26 и останутся лишь с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

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Учитывая это, Украина будет представлена в еврокубках в сезоне 2025/26 лишь 4 клубами. Среди них - лишь один в Лиге Чемпионов. В последний раз такое случалось 20 лет назад – в сезоне 2005/2006.

Отметим, что в следующем еврокубковом сезоне Украина еще будет иметь 5 клубов, ведь в прошлом году мы заняли 14-е место. В частности, две команды сыграют в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, еще две – в Лиге конференций.

Украина в Лиге Европы - последние новости

Донецкий "Шахтер" проиграл французскому "Марселю" и вылетел из еврокубков

Во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы, "горняки" уступили "Марселю" в ответном матче. Вылет "Шахтера" означает, что Украина потеряла последнего представителя в еврокубках в сезоне 2023/24.

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