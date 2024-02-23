Донецкий "Шахтер" проиграл "Марселю".

Донецкий "Шахтер" проиграл французскому "Марселю" со счетом 3:1 в ответном матче 1/16 Лиги Европы. По сумме двух игр "горняки" вылетели из турнира (2:2 сыграли в первом матче).

На 12-й минуте "Шахтер" открыл счет после того, как защитник "Марселя" Жонатан Клосс сбил в штрафной Эгиналду, а Георгий Судаков реализовал пенальти.

На 23-й минуте Амин Арит отдал пас на форварда Пьер-Эмерика Обамеянга, который сравнял счет в матче.

Видео дня

На 74-й минуте Жордан Верету выполнил подачу в штрафную "Шахтера", Обамеянг сбросил мяч форварду Исмаилу Сарру, который вывел "Марсель" вперед. А на 81-й минуте счет стал 3:1 в пользу французской команды: гол забил полузащитник Жоффри Кондогбия.

Вылет "Шахтера" означает, что Украина потеряла последнего представителя в еврокубках в сезоне 2023/24.

"Марсель" – "Шахтер" – 3:1

Голы: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбия, 81-Судаков, 12, (пен)

Предупреждение: Жиго, 17 - Эгиналду, 45, Конопля, 45+2, Матвиенко, 58, Степаненко, 80

Стартовый состав "Марселя": Пау Лопес - Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен - Клосс, Кондогбия, Унахи (Верету, 64) - Арит, Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык - Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров (Траоре, 84) - Степаненко (Невертон, 84), Судаков - Зубков (Швед, 84), Бондаренко (Крыськив, 84), Эгиналду - Сикан.

Участие "Шахтера" в еврокубках - детали

15 февраля донецкий "Шахтер" сыграл в результативную ничью с французским "Марселем" в первом матче 1/16 Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 2:2, результат матча решили последние полчаса встречи.

Вас также могут заинтересовать новости: