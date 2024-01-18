В финале Суперкубка Италии "Наполи" сыграет против победителя пары "Интер" - "Лацио".

В четверг, 18 января, состоялся поединок 1/2 финала Суперкубка Италии по футболу, в котором "Наполи" принимал "Фиорентину".

Игра проходила на стадионе "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась разгромной победой неаполитанцев.

"Наполи" вышел вперед на 22-й минуте - Джованни Симеоне забил с передачи Жуана Жезуса. На 28-й минуте "фиалкам" удалось отыграться, отличился Лукас Бельтран. Однако его гол судья отменил из-за офсайда. На 44-й минуте "Фиорентина" упустила еще один шанс отыграться - Нанитамо Иконе не реализовал пенальти.

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В концовке игры "Наполи" забил два гола за две минуты и завоевал путевку в финал Суперкубка Испании. Оба мяча забил Алессио Дзербин.

"Наполи" - "Фиорентина" - 3:0

Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 86

"Наполи": Голлини, Ди Лоренцо (Дзербин 82), Ррахмани, Жезус, Мадзокки, Лоботка, Каюст (Гаэтано 77), Руи (Эстигор 72), Политано (Зелински 72), Симеоне, Кварацхелия (Линдстрем 72)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Кварта (Фараони 88), Бираги (Паризи 68), Артур, Данкан, Бонавентура (Барак 88), Иконе (Соттил 57), Бельтран, Брекало (Нзола 57)

Предупреждениe: Бираги 51

Видео голов:

В финале Суперкубка Италии "Наполи" сыграет против победителя пары "Интер" - "Лацио". Матч состоится 19 января.

Напомним, действующим победителем Суперкубка Италии является "Интер". В финале прошлого сезона "нерадзурри" разгромили "Милан" (3:0).

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