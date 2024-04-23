Увеличенные составы использовались на последних чемпионатах Европы в 2021 году в качестве меры, чтобы помочь странам справиться с последствиями пандемии COVID.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволит расширить финальные заявки национальных команд на предстоящий чемпионат Европы. Ранее в список могли попасть 23 исполнителя.

Впервые это предложение было сделано во время встречи тренеров всех стран в Дюссельдорфе две недели назад, но на заседании национального комитета УЕФА по соревнованиям в понедельник, как стало известно Sky Sports News, делегаты проголосовали за изменение правил Евро-2024 относительно увеличения лимита с 23 игрока до 26.

Увеличенные составы использовались на последних чемпионатах Европы в 2021 году в качестве меры, чтобы помочь странам справиться с последствиями пандемии COVID.

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Это последнее решение, похоже, означает, что составы из 26 игроков станут нормой для всех национальных турниров УЕФА в будущем.

Решение еще не окончательно – исполнительный комитет УЕФА (EXCO) должен санкционировать изменение правил – но ожидается, что это будет просто формальное решение. Исполком не проведет очное заседание до 22 мая, но обычно такое решение принимается удаленно. Это может произойти позднее на этой неделе.

Евро-2024 - детали

26 марта сборная Украины по футболу победила в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024, обыграва сборную Исландии со счетом 2:1.

Недавно ФИФА (Международная федерация футбола) обновила мировой рейтинг мужских сборных по футболу после окончания матчей плей-офф отбора к Евро-2024. Сейчас украинская команда занимает в нем 22 место.

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