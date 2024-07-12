С немецким специалистом уже связывались, однако у него другие планы на будущее.

Бывший главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп отказался возглавить сборную США по футболу.

Как сообщило издание The Athletic, предварительные переговоры состоялись через посредников, немецкий специалист вежливо отказал в предложении. Свой отказ он объяснил тем, что хочет взять паузу в футболе.

Напомним, главного тренера сборной США Грега Бергалтера уволили после того, как она не смогла выйти в плейоф Кубка Америки. Через два года США вместе с Канадой и Мексикой будут принимать Чемпионат мира по футболу.

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Юрген Клопп

Еще в конце лета 2020 года один из лучших тренеров мира Юрген Клопп заявил, что хочет отдохнуть от футбола после окончания контракта с "Ливерпулем". "Я сделаю перерыв на год и задам себе вопрос: "Скучаю ли я по футболу?". Если ответ будет отрицательным, то Юрген Клопп как тренер закончился", - говорил тогда немецкий специалист.

А в конце января этого года Клопп сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Тренер объяснил, что причина решения - нехватка энергии. Тогда он уточнил, что уже сообщил об этом руководству клуба.

Немецкий специалист возглавил английский клуб в 2015 году. Под его руководством Ливерпуль выиграл чемпионат Англии в сезоне 2019-2020 - впервые с 1990 года. В 2019 году команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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