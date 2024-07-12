Бывший главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп отказался возглавить сборную США по футболу.
Как сообщило издание The Athletic, предварительные переговоры состоялись через посредников, немецкий специалист вежливо отказал в предложении. Свой отказ он объяснил тем, что хочет взять паузу в футболе.
Напомним, главного тренера сборной США Грега Бергалтера уволили после того, как она не смогла выйти в плейоф Кубка Америки. Через два года США вместе с Канадой и Мексикой будут принимать Чемпионат мира по футболу.
Юрген Клопп
Еще в конце лета 2020 года один из лучших тренеров мира Юрген Клопп заявил, что хочет отдохнуть от футбола после окончания контракта с "Ливерпулем". "Я сделаю перерыв на год и задам себе вопрос: "Скучаю ли я по футболу?". Если ответ будет отрицательным, то Юрген Клопп как тренер закончился", - говорил тогда немецкий специалист.
А в конце января этого года Клопп сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. Тренер объяснил, что причина решения - нехватка энергии. Тогда он уточнил, что уже сообщил об этом руководству клуба.
Немецкий специалист возглавил английский клуб в 2015 году. Под его руководством Ливерпуль выиграл чемпионат Англии в сезоне 2019-2020 - впервые с 1990 года. В 2019 году команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.