Коуч возглавлял "Ливерпуль" с 2015 года.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

"Я понимаю, что сейчас это шокирует многих людей, когда слышишь об этом впервые. И очевидно, что я могу это объяснить - или хотя бы попробовать. Я люблю все в этом клубе, в этом городе, в наших болельщиках. Люблю команду и персонал. Но то, что я все равно принял решение, демонстрирует, что я убежден, что должен это сделать", - сказал руководитель клуба, которого цитирует сайт клуба.

Тренер пояснил, что причина такому решению - нехватка энергии. Он сообщил об этом руководству клуба в ноябре.

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"Когда мы начали обсуждать потенциальные трансферы, следующую летнюю подготовку, у меня возникла мысль: "Я не уверен, что буду оставаться здесь до тех пор". И я был удивлен собой. Я начинаю думать об этом", - сказал Клопп.

Под руководством Клоппа клуб выиграл чемпионат Англии в сезоне 2019-2020-впервые с 1990 года. В 2019 году "Ливерпуль" с Клоппом также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Другие новости о "Ливерпуле"

Ранее УНИАН рассказывал, что Ливерпуль одержал победу над Арсеналом в зрелищном поединке Кубка Англии по футболу.

Кроме того Ливерпуль обыграл Ньюкасл в АПЛ в бешеной игре с 6 голами.

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