"Ливерпуль" укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии.

В понедельник, 1 января, состоялся поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал "Ньюкасл".

Игра проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась победой подопечных Юргена Клоппа.

Первый тайм команды завершили вничью без забитых голов. Однако во второй половине встречи команды устроили голевую феерию. На 49-й минуте игры "Ливерпуль" вышел вперед благодаря точному удару Мохамеда Салаха. На 54-й минуте "сороки" сравняли счет - Александер Исак забил с передачи Энтони Гордона. Затем два мяча за четыре минуты забили хозяева поля - на 74-й и 78-й минутах отличились Кертис Джонс и Коди Гакпо. На 81-й минуте "Ньюкаслу" удалось отыграть еще один мяч - Свен Ботман забил с передачи Шона Лонгстаффа. Точку в игре поставил Мохамед Салах - на 86-й минуте египетский нападающий реализовал пенальти, оформив дубль в этой игре.

Видео дня

"Ливерпуль" - "Ньюкасл" - 4:2

Голы: Салах (49, 86, пен), Джонс (74), Гакпо (78) - Исак (54), Ботман (81)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Гомес, Собослай (Гравенберх, 64), Эндо (Мак Аллистер, 75), Джонс, Салах, Нуньес (Жота, 64), Диас (Гакпо, 64)

"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82), Майли (Альмирон, 54), Гимараес, Лонгстафф, Жоэлинтон (Ласселс, 82), Исак, Гордон

Предупреждения: Диас (45), Александер-Арнолд (45+5), Эндо (65) - Гимараэс (28), Майли (45+2), Жоэлинтон (66), Дубравка (84), Лонгстафф (90)

"Ливерпуль" набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 29 баллами идет на 9-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет против "Борнмута", а "Ньюкасл" встретится с "Манчестер Сити".

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