Юрген Клопп / фото REUTERS

С 30 декабря по 2 января будут сыграны матчи 20-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24. 

Центральным поединком этого тура станет дуэль "Ливерпуля" и "Ньюкасла". Игра состоится 1 января 2024 года на стадионе "Энфилд". 

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграет в 20-м туре против "Лутона", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка отправился в гости к "Кристал Пэлас". 

Видео дня

"Манчестер Сити" в отчетном туре примет на своем поле "Шеффилд Юнайтед". "Эвертон" украинца Виталия Миколенко померяется силами с "Вулверхэмптоном". 

"Арсенал" Александра Зинченко в этом туре ждет дуэль с "Фулхэмом". "Борнмут" Ильи Забарного в гостях попытается взять очки в игре против "Тоттенхэма". 

Английская Премьер-лига: расписание матчей 20-го тура

Суббота, 30 декабря

  • 14:30 "Лутон" - "Челси"
  • 17:00 "Астон Вилла" - "Бернли"
  • 17:00 "Кристал Пэлас" - "Брентфорд"
  • 17:00 "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед"
  • 17:00 "Вулверхэмптон" - "Эвертон"
  • 19:30 "Ноттингем" - "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 31 декабря

  • 16:00 "Фулхэм" - "Арсенал"
  • 16:00 "Тоттенхэм" - "Борнмут"

Понедельник, 1 января

  • 22:00 "Ливерпуль" - "Ньюкасл"

Вторник, 2 января

  • 21:30 "Вест Хэм" - "Брайтон"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает "Ливерпуль". В активе "красных" 42 набранных очка. На второй строчке с 40 баллами идет "Арсенал". Третья строчка в таблице за "Астон Виллой" - 39 очков. Замыкает четверку лидеров "Манчестер Сити", набравший 37 баллов. 

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 15 очков), "Бернли" (19-е место, 11 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 9 очков). 

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