В центральном матче 20-го тура АПЛ встретятся "Ливерпуль" и "Ньюкасл Юнайтед".

С 30 декабря по 2 января будут сыграны матчи 20-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет дуэль "Ливерпуля" и "Ньюкасла". Игра состоится 1 января 2024 года на стадионе "Энфилд".

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграет в 20-м туре против "Лутона", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка отправился в гости к "Кристал Пэлас".

Видео дня

"Манчестер Сити" в отчетном туре примет на своем поле "Шеффилд Юнайтед". "Эвертон" украинца Виталия Миколенко померяется силами с "Вулверхэмптоном".

"Арсенал" Александра Зинченко в этом туре ждет дуэль с "Фулхэмом". "Борнмут" Ильи Забарного в гостях попытается взять очки в игре против "Тоттенхэма".

Английская Премьер-лига: расписание матчей 20-го тура

Суббота, 30 декабря

14:30 "Лутон" - "Челси"

17:00 "Астон Вилла" - "Бернли"

17:00 "Кристал Пэлас" - "Брентфорд"

17:00 "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Вулверхэмптон" - "Эвертон"

19:30 "Ноттингем" - "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 31 декабря

16:00 "Фулхэм" - "Арсенал"

16:00 "Тоттенхэм" - "Борнмут"

Понедельник, 1 января

22:00 "Ливерпуль" - "Ньюкасл"

Вторник, 2 января

21:30 "Вест Хэм" - "Брайтон"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает "Ливерпуль". В активе "красных" 42 набранных очка. На второй строчке с 40 баллами идет "Арсенал". Третья строчка в таблице за "Астон Виллой" - 39 очков. Замыкает четверку лидеров "Манчестер Сити", набравший 37 баллов.

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 15 очков), "Бернли" (19-е место, 11 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 9 очков).

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