С 30 декабря по 2 января будут сыграны матчи 20-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком этого тура станет дуэль "Ливерпуля" и "Ньюкасла". Игра состоится 1 января 2024 года на стадионе "Энфилд".
"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграет в 20-м туре против "Лутона", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка отправился в гости к "Кристал Пэлас".
"Манчестер Сити" в отчетном туре примет на своем поле "Шеффилд Юнайтед". "Эвертон" украинца Виталия Миколенко померяется силами с "Вулверхэмптоном".
"Арсенал" Александра Зинченко в этом туре ждет дуэль с "Фулхэмом". "Борнмут" Ильи Забарного в гостях попытается взять очки в игре против "Тоттенхэма".
Английская Премьер-лига: расписание матчей 20-го тура
Суббота, 30 декабря
- 14:30 "Лутон" - "Челси"
- 17:00 "Астон Вилла" - "Бернли"
- 17:00 "Кристал Пэлас" - "Брентфорд"
- 17:00 "Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед"
- 17:00 "Вулверхэмптон" - "Эвертон"
- 19:30 "Ноттингем" - "Манчестер Юнайтед"
Воскресенье, 31 декабря
- 16:00 "Фулхэм" - "Арсенал"
- 16:00 "Тоттенхэм" - "Борнмут"
Понедельник, 1 января
- 22:00 "Ливерпуль" - "Ньюкасл"
Вторник, 2 января
- 21:30 "Вест Хэм" - "Брайтон"
Положение команд в турнирной таблице АПЛ
Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает "Ливерпуль". В активе "красных" 42 набранных очка. На второй строчке с 40 баллами идет "Арсенал". Третья строчка в таблице за "Астон Виллой" - 39 очков. Замыкает четверку лидеров "Манчестер Сити", набравший 37 баллов.
В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 15 очков), "Бернли" (19-е место, 11 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 9 очков).
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