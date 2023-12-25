Челси Михаила Мудрика в этом туре сыграет с Кристал Пэлас / фото facebook.com/ChelseaFC

С 26 по 28 декабря будут сыграны матчи 19-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24. 

В центральном поединке этого тура "Манчестер Юнайтед" встретится с "Астон Виллой". 

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного сыграет против "Фулхэма". 

Видео дня

"Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Вулверхэмптоном", а "Эвертон" примет на своем поле "Манчестер Сити". 

"Арсенал" украинца Александра Зинченко примет на своем поле "Вест Хэм". 

Английская Премьер-лига: расписание матчей 19-го тура

Вторник, 26 декабря

  • 14:30 "Ньюкасл" - "Ноттингем"
  • 17:00 "Борнмут" - "Фулхэм"
  • 17:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Лутон"
  • 19:30 "Бернли" - "Ливерпуль"
  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла"

Среда, 27 декабря

  • 21:30 "Брентфорд" - "Вулверхэмптон"
  • 21:30 "Челси" - "Кристал Пэлас"
  • 22:15 "Евертон" - "Манчестер Сити"

Четверг, 28 декабря

  • 21:30 "Брайтон" - "Тоттенхэм"
  • 22:15 "Арсенал" - "Вест Хэм"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 40 набранных очков. Далее расположились "Ливерпуль" и "Астон Вилла", набравшие по 39 очков. Замыкает четверку лидеров "Тоттенхэм", который заработал 36 баллов. 

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 12 очков), "Бернли" (19-е место, 11 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 9 очков). 

Смотрите трансляции матчей Английской Премьер-лиги на Киевстар ТВ. По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: