"Арсенал" Александра Зинченко в 19-м туре АПЛ встретится с "Вест Хэмом".

С 26 по 28 декабря будут сыграны матчи 19-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

В центральном поединке этого тура "Манчестер Юнайтед" встретится с "Астон Виллой".

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного сыграет против "Фулхэма".

Видео дня

"Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Вулверхэмптоном", а "Эвертон" примет на своем поле "Манчестер Сити".

"Арсенал" украинца Александра Зинченко примет на своем поле "Вест Хэм".

Английская Премьер-лига: расписание матчей 19-го тура

Вторник, 26 декабря

14:30 "Ньюкасл" - "Ноттингем"

17:00 "Борнмут" - "Фулхэм"

17:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Лутон"

19:30 "Бернли" - "Ливерпуль"

22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла"

Среда, 27 декабря

21:30 "Брентфорд" - "Вулверхэмптон"

21:30 "Челси" - "Кристал Пэлас"

22:15 "Евертон" - "Манчестер Сити"

Четверг, 28 декабря

21:30 "Брайтон" - "Тоттенхэм"

22:15 "Арсенал" - "Вест Хэм"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 40 набранных очков. Далее расположились "Ливерпуль" и "Астон Вилла", набравшие по 39 очков. Замыкает четверку лидеров "Тоттенхэм", который заработал 36 баллов.

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 12 очков), "Бернли" (19-е место, 11 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 9 очков).

Смотрите трансляции матчей Английской Премьер-лиги на Киевстар ТВ. По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: