С 26 по 28 декабря будут сыграны матчи 19-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
В центральном поединке этого тура "Манчестер Юнайтед" встретится с "Астон Виллой".
"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного сыграет против "Фулхэма".
"Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Вулверхэмптоном", а "Эвертон" примет на своем поле "Манчестер Сити".
"Арсенал" украинца Александра Зинченко примет на своем поле "Вест Хэм".
Английская Премьер-лига: расписание матчей 19-го тура
Вторник, 26 декабря
- 14:30 "Ньюкасл" - "Ноттингем"
- 17:00 "Борнмут" - "Фулхэм"
- 17:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Лутон"
- 19:30 "Бернли" - "Ливерпуль"
- 22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла"
Среда, 27 декабря
- 21:30 "Брентфорд" - "Вулверхэмптон"
- 21:30 "Челси" - "Кристал Пэлас"
- 22:15 "Евертон" - "Манчестер Сити"
Четверг, 28 декабря
- 21:30 "Брайтон" - "Тоттенхэм"
- 22:15 "Арсенал" - "Вест Хэм"
Положение команд в турнирной таблице АПЛ
Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 40 набранных очков. Далее расположились "Ливерпуль" и "Астон Вилла", набравшие по 39 очков. Замыкает четверку лидеров "Тоттенхэм", который заработал 36 баллов.
В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 12 очков), "Бернли" (19-е место, 11 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 9 очков).
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