"Арсенал" Александра Зинченко в рамках 18-го тура встретится с "Ливерпулем".

С 21 по 24 декабря будут сыграны матчи 18-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет дуэль лидеров чемпионата "Ливерпуля" и "Арсенала".

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного сыграет против "Ноттингема", а "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с лондонским "Тоттенхэмом".

Видео дня

"Челси" Михаила Мудрика в рамках 18-го тура отправится в гости к "Вулверхэмптону".

Английская Премьер-лига: расписание матчей 18-го тура

Четверг, 21 декабря

22:00 "Кристал Пэлас" - "Брайтон"

Пятница, 22 декабря

22:00 "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед"

Суббота, 23 декабря

14:30 "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"

17:00 "Фулхэм" - "Бернли"

17:00 "Лутон" - "Ньюкасл"

17:00 "Ноттингем" - "Борнмут"

17:00 "Тоттенхэм" - "Эвертон"

19:30 "Ливерпуль" - "Арсенал"

Воскресенье, 24 декабря

15:00 "Вулверхэмптон" - "Челси"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 39 набранных очков. Далее расположились "Ливерпуль" и "Астон Вилла", набравшие по 38 очков. Замыкает четверку лидеров "Манчестер Сити", который заработал 34 балла.

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 9 очков), "Бернли" (19-е место, 8 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 8 очков).

Смотрите трансляции матчей Английской Премьер-лиги на Киевстар ТВ. По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: