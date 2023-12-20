С 21 по 24 декабря будут сыграны матчи 18-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Центральным поединком этого тура станет дуэль лидеров чемпионата "Ливерпуля" и "Арсенала".
"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного сыграет против "Ноттингема", а "Эвертон" Виталия Миколенко встретится с лондонским "Тоттенхэмом".
"Челси" Михаила Мудрика в рамках 18-го тура отправится в гости к "Вулверхэмптону".
Английская Премьер-лига: расписание матчей 18-го тура
Четверг, 21 декабря
- 22:00 "Кристал Пэлас" - "Брайтон"
Пятница, 22 декабря
- 22:00 "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед"
Суббота, 23 декабря
- 14:30 "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"
- 17:00 "Фулхэм" - "Бернли"
- 17:00 "Лутон" - "Ньюкасл"
- 17:00 "Ноттингем" - "Борнмут"
- 17:00 "Тоттенхэм" - "Эвертон"
- 19:30 "Ливерпуль" - "Арсенал"
Воскресенье, 24 декабря
- 15:00 "Вулверхэмптон" - "Челси"
Положение команд в турнирной таблице АПЛ
Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает лондонский "Арсенал". В активе "канониров" 39 набранных очков. Далее расположились "Ливерпуль" и "Астон Вилла", набравшие по 38 очков. Замыкает четверку лидеров "Манчестер Сити", который заработал 34 балла.
В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 9 очков), "Бернли" (19-е место, 8 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 8 очков).
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