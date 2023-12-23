В субботу, 23 декабря, состоялся центральный поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" принимал лондонский "Арсенал".
Игра проходила на стадионе "Энфилд" завершилась вничью.
Счетв игре открыли футболисты "Арсенала" - на четвертой минуте Габриэл забил с передачи Мартина Эдегора. На 29-й минуте "Ливерпуль" счет сравнял - Мохамед Салах получил пас от Трента Александра-Арнольда, ловко обыграл Александра Зинченко и отправил мяч в сетку ворот.
"Ливерпуль" - "Арсенал" - 1:1
Голы: Салах, 29 - Габриэл, 4
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Гомез, 35), Собослай, Эндо, Джонс (Гравенберх, 68), Салах, Гакпо (Нуньес, 68), Диас (Эллиотт, 68)
"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жезус (Нкетиа, 77), Мартинелли (Троссар, 68)
Предупреждения: Эндо (45+3), Салах (84) - Сака (38), Хаверц (45+3), Райс (49), Нкетиа (87), Уайт (90+1)
Обзор матча:
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на этот матч в стартовом составе "канониров" и отыграл все 90 минут. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,7 балла.
"Арсенал" набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 39 баллами занимает второе место.
В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Вест Хэма", а "Ливерпуль" встретится с "Бернли".