Главным матчем 17-го тура АПЛ станет битва "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

С 15 по 17 декабря будут сыграны матчи 17-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком этого тура станет битва "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Игра пройдет на знаменитом стадионе "Энфилд" в воскресенье, 17 декабря.

"Борнмут" украинца Ильи Забарного в этом туре сыграет против "Лутона". "Челси" Михаила Мудрика примет на своем поле "Шеффилд Юнайтед".

Видео дня

Виталий Миколенко с "Эвертоном" отправится в гости к "Бернли", а "Арсенал" Александра Зинченко померяется силами с "Брайтоном".

В центральном поединке этого тура "Астон Вилла" обыграла лондонский "Арсенал", цвета которого защищает Александр Зинченко.

"Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится в рамках 17-го тура АПЛ с "Астон Виллой".

Представляем вашему вниманию расписание всех матчей игрового уикенда.

Английская Премьер-лига: расписание матчей 17-го тура

Пятница, 15 декабря

22:00 "Ноттингем Форест" - "Тоттенхэм"

Суббота, 16 декабря

17:00 "Ньюкасл" - "Фулхэм"

17:00 "Челси" - "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Борнмут" - "Лутон Таун"

17:00 "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас"

19:30 "Бернли" - "Эвертон"

Воскресенье, 17 декабря

16:00 "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон"

16:00 "Брентфорд" - "Астон Вилла"

16:00 "Арсенал" - "Брайтон"

18:30 "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль". Подопечные Юргена Клоппа набрали 37 очков за 16 матчей. Второе место занимает "Арсенал" (36 очков), на третьей строчке располагается "Астон Вилла" (35 очков). Замыкает четверку с 33 баллами "Манчестер Сити".

В зоне вылета ситуация следующая: "Лутон" (18-е место, 9 очков), "Бернли" (19-е место, 8 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 8 очков).

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