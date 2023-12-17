Александр Зинченко получил одну из лучших оценок среди игроков "Арсенала".

В воскресенье, 17 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Брайтон".

Игра проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась победой "канониров".

Счет в игре был открыт в начале второго тайма - на 53-й минуте отличился бразильский нападающий Габриэл Жезус. На 87-й минуте "канониры" удвоили преимущество в счете - Кай Хаверц забил с передачи Эдди Некита.

"Арсенал" - "Брайтон" - 2:0

Голы: Жезус 53, Хаверц 87

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивьер 90+3), Эдегор, Райс, Хаверц (Смит-Роу 89), Сака (Нелсон 89), Жезус (Нкетиа 81), Мартинелли (Троссард 82)

"Брайтон": Вербругген, Велтман (Гиншелвуд 27), ван Геке, Данк, Милнер (Игор 60), Гросс, Гилмор, Адингра (Велбек 79), Лаллана (Буонанотте 60), Митома, Фергюсон (Педро 60)

Предупреждения: Уайт 38, Артета 43 (за пределами поля) - Митома 43, Гросс 89

Обзор матча:

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на эту игру в основном составе и отыграл почти весь матч. На 90+3-й минуте его заменил Якуб Кивиор. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,4 балла. Эта одна из лучших оценок в команде.

"Арсенал" набрал 39 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Брайтон" с 26 баллами идет на 9-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля", а "Брайтон" встретится с "Кристал Пэлас".

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