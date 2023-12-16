"Челси" занимает 10-ю позицию в турнирной таблице АПЛ после 17-ти туров.

В субботу, 16 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Челси" принимал "Шеффилд Юнайтед".

Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась победой команды Михаила Мудрика.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Счет в игре был открыт на 54-й минуте - Коул Палмер забил после передачи Рахима Стерлинга. На 61-й минуте футболисты "Челси" удвоили преимущество в счете - гол забил Николя Джексон. Ассистировал ему Коул Палмер. Активное участие в голевой атаке принимал Михаил Мудрик.

Видео дня

"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0

Голы: Палмер, 54, Джексон, 61

"Челси": Петрович, Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Стерлинг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69), Джексон (Гюсто, 90+4)

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем, Богл, Ахмедходжич, Трасти, Лоу, Соуза, Макети, Хамер (Бен Слиман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер, Макберни (Норвуд, 67)

Предупреждения: Галлахер (52) - Макети (42), Хамер (63), Лоу (74)

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл 69 минут. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,4 балла.

После 17-ти сыгранных туров в активе лондонского "Челси" 22 очка. Подопечные Маурисио Почеттино занимают 10-ю позицию в турнирной чемпионата Англии по футболу. "Шеффилд Юнайтед" с 8 баллами идет на 20-й строчке.

В следующем туре Английской Премьер-лиги "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона", а "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Астон Виллой".

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