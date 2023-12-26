"Борнмут" поднялся на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Во вторник, 26 декабря, состоялся поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" принимал "Фулхэм".

Игра проходила на стадионе "Виталити" и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Первый гол в матче футболисты "Борнмута" забили в концовке первого тайма - Джастин Клюйверт забил с передачи Алекса Скотта. На 62-й минуте игры Доменик Соланке реализовал пенальти и удвоил преимущество "вишен". Точку в игре поставил Луис Синистерра. Колумбийский нападающий "Борнмута" забил с передачи Дэвида Брукса на 90+3-й минуте.

"Борнмут" - "Фулхэм" - 3:0

Голы: Клюйверт (44), Соланке (62, с пенальти), Синистерра (90+3)

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл полный матч. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,3 балла.

"Борнмут" набрал 25 очков за 18 игр и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Фулхэм" с 21 баллом занимает 13-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Борнмут" сыграет против "Тоттенхэма", а "Фулхэм" встретится с "Арсеналом".

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