Во вторник, 26 декабря, состоялся поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" принимал "Фулхэм".
Игра проходила на стадионе "Виталити" и завершилась разгромной победой хозяев поля.
Первый гол в матче футболисты "Борнмута" забили в концовке первого тайма - Джастин Клюйверт забил с передачи Алекса Скотта. На 62-й минуте игры Доменик Соланке реализовал пенальти и удвоил преимущество "вишен". Точку в игре поставил Луис Синистерра. Колумбийский нападающий "Борнмута" забил с передачи Дэвида Брукса на 90+3-й минуте.
"Борнмут" - "Фулхэм" - 3:0
Голы: Клюйверт (44), Соланке (62, с пенальти), Синистерра (90+3)
Обзор матча:
Отметим, что украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл полный матч. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,3 балла.
"Борнмут" набрал 25 очков за 18 игр и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Фулхэм" с 21 баллом занимает 13-ю позицию.
В следующем туре чемпионата Англии "Борнмут" сыграет против "Тоттенхэма", а "Фулхэм" встретится с "Арсеналом".