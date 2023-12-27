Победу "Челси" принесли голы Михаила Мудрика и Чуквунонсо Мадуэке.

В среду, 27 декабря, состоялся поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Челси" принимал "Кристал Пэлас".

Игра проходила на стадионе "Стамфорд Бридж" и завершилась победой команды Михаила Мудрика.

Первый гол в матче забили хозяева поля - на 13-й минуте встречи украинский вингер Михаил Мудрик забил с передачи Мало Гюсто. В концовке первого тайма гости сравняли счет - Микаэль Олисе отличился после передачи Джордана Айю.

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Победу для "Челси" вырвал Чуквунонсо Мадуэке, реализовавший пенальти на 88-й минуте встречи.

"Челси" - "Кристал Пэлас" - 2:1

Голы: Мудрик, 13, Мадуэке, 88 пен - Олисе, 45+1

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе на эту игру и отыграл 71 минуту. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,5 балла.

После 19-ти туров "Челси" набрал 25 очков и занимает 10-ю позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 18 баллами идет на 16-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Челси" встретится с "Лутоном", а "Кристал Пэлас" сыграет против "Брентфорда".

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