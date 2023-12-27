"Вулверхэмтон" обыграл "Брентфорд" в гостевом поединке 19-го тура чемпионата Англии.

В среду, 27 декабря, в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка принимал "Вулверхэмптон".

Игра проходила на стадионе "Брентфорд Комьюнити" и завершилась победой гостей.

Гости открыли счет на 13-й минуте встречи - гол с передачи Пабло Сарабии забил Марио Лемина. Спустя минуту "волки" удвоили свое преимущество - отличился юнокорейский нападающий Хван Хи Чхан. На 16-й минуте матча "Брентфорду" удалось отыграть один мяч - Йоан Висса забил с передачи Нила Мопе. На 28-й минуте Хван Хи Чхан оформил дубль в игре, вернув "Вулверхэмптону" преимущество в два мяча.

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Ближе к концу второго тайма "волки" забили четвертый мяч в ворота "Брентфорда" - отличился Жан Беллегард после передачи Матеуса Куньи.

"Брентфорд" - "Вулверхэмптон" - 1:4

Голы: Висса, 16 - Лемина, 13, Хван Хи Чхан, 14, 28, Беллегард, 79

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе на эту игру и сыграл один тайм. Статистический портал Sofascore оценил его игру в 6,4 балла.

"Вулверхэмптон" набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Брентфорд" с 19 баллами занимает 15-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Брентфорд" сыграет против "Кристал Пэлас", а "Вулверхэмптон" встретится с "Эвертоном".

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