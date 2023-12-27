Победу "Манчестер Юнайтед" принесли голы Алехандро Гарначо и Расмуса Хойлунда.

Во вторник, 26 декабря, состоялся центральный поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Астон Виллу".

Игра прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась феерической победой "красных дьяволов".

Первый гол в игре забили футболисты "Астон Виллы" - на 21-й минуте отличился Джон Макгинн. Спустя пять минут гости удвоили свое преимущество - Леандер Дендонкер забил с передачи Клемана Лангле.

Во втором тайме "красные дьяволы" перевернули ход, совершили невероятный камбэк и вырвали победу. Подопечные Эрика тен Хага забили три гола - дубль в активе Алехандро Гарначо, еще один мяч в активе Расмуса Хойлунда.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вилла" - 3:2

Голы: Гарначо 59, 71, Хойлунд 82 - Макгинн 21, Дендонкер 26

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Карлос, Лангле, Динь (Морено 50), Бейли (Дзаньоло 77), Макгинн (Дуран 86), Дуглас Луиз, Рэмзи (Диаби 77), Дендонкер (Ироэгбунам 86), Уоткинс

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака, Эванс, Варан, Далот, Мейну (Мактоминей 80), Эриксен (Гор 90+4), Рашфорд (Антони 80), Фернандеш, Гарначо (Межбри 90+4), Хойлунд (Камбвалла 88)

Предупреждения: Фернандеш 73 - Рэмзи 45+2, Диего Карлос 74

Обзор матча:

"Манчестер Юнайтед" набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 39 баллами занимает третье место.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ноттингема", а "Астон Вилла" встретится с "Бернли".

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