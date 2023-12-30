"Манчестер Сити" поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ.

В субботу, 30 декабря, в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Шеффилд Юнайтед".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась уверенной победой подопечных Пепа Гвардиолы.

Счет в игре был открыт на 14-й минуте встречи - испанский полузащитник "горожан" Родри отправил мяч в сетку ворота соперника бильярдным ударом из-за пределов штрафной. На 61-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество "Манчестер Сити". Аргентинский нападающий забил с передачи Фила Фодена.

Видео дня

"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0

Голы: Родри, 14, Альварес, 61

После 20-ти туров в активе "Манчестер Сити" 40 набранных очков. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают третью позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" с 9 очками идет на 20-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" сыграет против "Ньюкасл Юнайтед", а "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Вест Хэмом".

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