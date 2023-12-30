Победу "орлам" принесли голы Олисе и Эзе.

В субботу, 30 декабря, состоялся поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Кристал Пэлас" принимал "Брентфорд".

Встреча команд проходила на стадионе "Селхерст Парк" и завершилась уверенной победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт в дебюте игры - на 2-й минуте форвард "Брентфорда" Кин Льюис-Поттер забил с передачи Мадса Рерслева Расмуссена. На 14-й минуте "Кристал Пэлас" сравнял счет - отличился Микаэль Олисе с передачи Джордана Айю. На 39-й минуте игры "орлы" вышли вперед во второй раз благодаря точному удару Эберечи Эзе.

Видео дня

"Кристал Пэлас" - "Брентфорд" - 3:1

Голы: Олисе, 14, 58, Эзе, 39 - Льюис-Поттер, 2

Украинский вингер "Брентфорда" Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 80-й минуте. За отведенное ему время результативными действиями не отличился. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,4 балла.

"Кристал Пэлас" набрал 21 очко и занимает 13-ю позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Брентфорд" имеет в своем активе 19 баллов и идет на 15-й строчке.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Кристал Пэлас" сыграет против лондонского "Арсенала", а "Брентфорд" встретится с "Ноттингемом".

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