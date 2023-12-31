Александр Зинченко пропустил матч против "Фулхэма" из-за травмы.

В воскресенье, 31 декабря, состоялся поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Фулхэм" принимал "Арсенал".

Игра проходила на стадионе "Крейвен Коттедж" и завершилась сенсационной победой хозяев поля.

Первый гол в этой игре был забит в самом дебюте встречи - на 5-й минуте отличился вингер "Арсенала" Букайо Сака. На 29-й минуте хозяева поля счет сравняли - Рауль Хименес забил с передачи Тома Кейрни. На 60-й минуте Бобби Декордова-Рид вывел "Фулхэм" вперед. Ассистировал ему Жоау Палинья.

Видео дня

"Фулхэм" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Хименес, 29, Декордова-Рид, 60 - Сака, 5

"Фулхэм": Лено, Кастань, Адарабиойо, Бесси, Робинсон, Палинья, Кейрни (Рид, 90+3), Декордова-Рид (Диоп, 79), Ивоби (Перейра, 72), Виллиан (Уилсон, 79), Хименес

"Арсенал": Рая, Уайт (Жезус, 68), Салиба, Габриэл, Кивиор (Томиясу, 46), Эдегор, Райс, Хаверц (Нелсон, 78), Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссар, 68)

Предупреждения: Кейрни (65), Бесси (77), Хименес (90+3), Лено (90+6) - Салиба (87)

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко не попал в заявку на эту игру из-за небольшой проблемы с икроножной мышцей.

После 20-ти туров "Арсенал" с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Фулхэм" с 24 баллами идет на 13-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Фулхэм" встретится с "Челси", а "Арсенал" сыграет против "Кристал Пэлас".

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