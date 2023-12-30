"Эвертон" проиграл третий матч подряд в рамках АПЛ.

В субботу, 30 декабря, в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" принимал "Эвертон".

Игра проходила на стадионе "Молинью" и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 25-й минуте - гол забил защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман. В начале второго тайма "волки" удвоили свое преимущество - Матеус Кунья забил с передачи Хван Хи Чхана. На 61-й минуте Крейг Доусон забил третий мяч в ворота "Эвертона". Ассистировал ему Матеус Кунья.

Видео дня

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" - 3:0

Голы: Килман, 25, Кунья, 53, Доусон, 61

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на этот поединок в стартовом составе и отыграл весь матч. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,8 балла.

Отметим, что "Эвертон" проиграл уже третий матч подряд в рамках АПЛ. Ранее "ириски" проиграли "Тоттенхэму" и "Манчестер Сити".

После 20-го тура "Вулверхэмптон" с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Эвертон" с 16 баллами идет на 17-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Вулверхэмптон" сыграет против "Брайтона", а "Эвертон" встретится с "Астон Виллой".

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