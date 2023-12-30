"Челси" набрал 28 очков и занимает десятое место в таблице АПЛ.

В субботу, 30 декабря, состоялся поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Лутон" принимал "Челси".

Игра прошла на стадионе "Кенилворт Роуд" и завершилась разгромной победу лондонского клуба.

Гости открыли счет в начале игры - на 12-й минуте мяч в сетку ворот "Лутона" мощным ударом отправил Коул Палмер. На 37-й минуте преимущество "Челси" удвоил Чуквунонсо Мадуэке, забив с передачи Коула Палмера. На 70-й минуте Палмер оформил дубль и довел счет до разгромного. На 80-й минуте "Лутону" удалось отыграть один мяч - гол с передачи Алфи Даути забил Росс Баркли. На 86-й минуте хозяева сократили счет до минимума - Элайджа Адебайо забил гол в ворота "Челси".

Видео дня

"Лутон" - "Челси" - 2:3

Голы: Баркли, 80, Адебайо, 86 - Палмер, 12, 70, Мадуэке, 37

"Челси" набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. "Лутон" с 15 баллами занимает 18-ю позицию.

В следующем туре Английской Премьер-лиги "Челси" сыграет против "Фулхэма". Игра состоится 13 января. "Лутон" свой следующий поединок в рамках АПЛ сыграет 15 января против "Бернли".

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