Жеребьевка следующего раунда Кубка Англии состоится 8 января.

В воскресенье, 7 января, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором "Арсенал" принимал "Ливерпуль".

Встреча команд проходила на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой подопечных Юргена Клоппа.

В первом тайме команды создали немало голевых моментов, однако реализовать их не смогли. Ближе всего в первой половине встречи к голу был Трент Александр-Арнольд. Мяч после удара защитника "Ливерпуля" угодил в перекладину.

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Победу "Ливерпуль" оджержал благодаря двум голам в концовке встречи. Сначала на 80-й минуте защитник "Арсенала" Якуб Кивиор вывел "красных" вперед, забив мяч в собственные ворота. Затем точку в игре поставил Луис Диас, который забил второй гол в ворота лондонского клуба на 90+5-й минуте после передачи Диогу Жоты.

"Арсенал" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Кивиор, 80 аг, Диас, 90+5

Соперник "Ливерпуля" в 1/16 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 8 января. Матчи этой стадии пройдут 27 и 28 января.

Отметим, что поединок против "Ливерпуля" пропустил украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко. Главный тренер "канониров" Микель Артета дал украинцу время восстановиться после небольшого повреждения.

"Арсенал" свой следующий поединок сыграет 20 января против "Кристал Пэлас" в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" 10 января встретится с "Фулхэмом" в рамках Кубка лиги, затем 21 января сыграет против "Борнмута" в АПЛ.

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