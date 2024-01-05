Поединок "Арсенала" против "Ливерпуля" пройдет на стадионе "Эмирейтс" 7 января.

В воскресенье, 7 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии по футболу "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля".

Игра состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс.

"Арсенал" и "Ливерпуль" встречались между собой совсем недавно в рамках Английской Премьер-лиги. Поединок состоялся 23 декабря на стадионе "Энфилд" и завершился вничью со счетом 1:1. В составе "канониров" гол забил бразильский защитник Габриэл. За "красных" отличился Мохамед Салах.

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В последних играх у "Арсенала" дела идут достаточно плохо. Команда Микеля Артеты одержала всего 1 победу в последних пяти играх, при двух ничьих и двух поражениях. Причем проиграли "канониры" два последних матча - против "Вест Хэма" (0:2) и "Фулхэма" (1:2).

У "Ливерпуля" ситуация немного лучше. Подопечные Юргена Клоппа в пяти последних играх одержали три победы и дважды сыграли вничью. Два последних матча "красные" выиграли с общим счетом 6:2 - против "Бернли" (2:0) и "Ньюкасла" (4:2).

Арсенал - Ливерпуль: прогноз

Фаворитом этого противостояния является "Арсенал". Победу "канониров" оценивают коэффициентом 1,94. На победу "Ливерпуля" принимают ставки с коэффициентом 3,60. Ничья - 3,85.

Гол "Ливерпуля" в этой игре оценивается коэффициентом 1,33. На гол "канониров" можно поставить с коэффициентом 1,15.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом матча "Арсенал" - "Ливерпуль" является победа "канониров" со счетом 2:1. Ставки на такой результат принимают с коэффициентом 8,60.

Арсенал - Ливерпуль: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок Кубка Англии между "Арсеналом" и "Ливерпулем" покажет телеканал Setanta Sports, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Кроме того, встречу "Арсенала" и "Ливерпуля" можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Начало поединка - в 18:30 по киевскому времени.

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